TOWNSCAPE feiert Richtfest für Berliner Bürohaus ENTER

Berlin: Mit einem Richtfest im kleinen Rahmen ehrte Townscape gestern alle Bauarbeiter und ausführenden Gewerke, die am Bau des Büroprojektes ENTER im Brunnenviertel beteiligt sind. Die künftigen Mieter stehen schon fest: Contentful & Merantix, zwei innovative Start-ups. Das ENTER wurde auf einem 3.976 qm großen Grundstück gebaut. Das Projekt umfasst rund 17.500 qm Bruttogeschossfläche. Der Bau beruht auf den Planungen von RKW Architektur+. Die rechtliche Beratung übernahm WALCH RITTBERG NAGEL Rechtsanwälte in Hamburg. Die Vorabvermietung wurde durch Angermann begleitet. Das Projekt wurde bereits zu Jahresbeginn 2020 an die Deka veräußert.