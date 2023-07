Berlin: Townscape hat in der Storkower Straße 142 – 146 insgesamt rund 1.500 qm Bürofläche an die Schlothauer & Wauer Ingenieursgesellschaft für Straßenverkehr mbH vermietet und übergeben. Weitere 15.000 qm des Objekts wurden bereits an die BASF Services Europe vermietet. Damit ist der Großteil der rund 21.700 qm Gesamtmietfläche des SCALE vor der Fertigstellung vergeben. Das SCALE verfügt zusätzlich über eine Tiefgarage mit PKW-Stellplätzen, E-Ladesäulen und Fahrradstellplätzen.