Trammell Crow Company und CBRE IM erwerben Logistik-Grundstück in Berlin

Berlin: Die Trammell Crow Company hat in Zusammenarbeit mit einem von CBRE Investment Management verwalteten Fonds ein 38.524 qm großes Grundstück in der Nähe von Berlin erworben, auf dem ein Logistikimmobilienprojekt entwickelt werden soll. Verkäufer war die Real Core Holding GmbH, ein Joint Venture von May & Co. und Pflugfelder.

Die Partner werden ein Logistikobjekt mit einer Bruttogeschossfläche von 20.981 qm errichten, welches in zwei Nutzungseinheiten unterteilt werden kann. Das Projekt umfasst 18 Lkw-Laderampen, sowie zwei ebenerdige Sektionaltore und verfügt über 210 barrierefreie Pkw- und 19 Lkw- Parkplätze. Mit dem Bau des Projekts soll noch in diesem Jahr begonnen werden.