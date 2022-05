Transaktion für Projekt „Lichtwerk“ in Berlin abgeschlossen

Berlin: Am 02. März 2022 hat die die developer Projektenwicklung GmbH im Rahmen eines Joint Ventures mit der PATRIZIA AG ein Grundstück in der Josef-Orlopp-Straße 56 in Lichtenberg erworben. Am 28. April 2022 erfolgte die Kaufpreiszahlung und damit der Abschluss der Transaktion.

Auf dem Grundstück befinden sich denkmal- bzw. ensemblegeschützte Bestandsbauten mit ca. 32.000 qm oberirdischer Bruttogesamtfläche. Die Bauten datieren circa aus dem Jahr 1910 und bieten laut gültigem Bauvorbescheid ein Neubaupotenzial von rund 21.000 qm. Auf dem Gelände ist ein Industrial-style Campus mit verschiedensten Flächen- und Nutzungsarten geplant. Büros, Labore, Handwerksbetriebe sowie Flächen für Künstler und Gastronomie sollen einer breiten Zielgruppe ein diversifiziertes Gelände mit hoher Aufenthaltsqualität bieten.