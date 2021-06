Düsseldorf: Die Trei Real Estate GmbH hat mit einem führenden deutschen Lebensmitteldiscounter einen umfassenden Rahmenvertrag über 25 Supermarktimmobilien in Deutschland geschlossen. Die Objekte befinden sich im Bestand der Trei und sind seit Langem an den Händler vermietet. Drei der Märkte, die sich in guten urbanen Lagen in Berlin und Wiesbaden befinden, kommen für einen Abrissneubau infrage.