Triebwerk München zieht Unternehmen aus dem Umland in die Stadt

München: Der Umbau der mehr als 115 Jahre alten und denkmalgeschützten Werkhalle 3 im Triebwerk München in einen modernen Business Campus für die Mynaric AG ist abgeschlossen. Dies teilte die Aurelis Real Estate bei einem Besichtigungstermin mit dem Mieter sowie Vertretern der Stadt München mit. Der langfristige Mietvertrag umfasst die Nutzung von rund 11.000 qm Mietfläche im Innenbereich, einen Innenhof mit mehr als 2.600 qm sowie 100 Stellplätzen im Außenbereich. In der finalen Ausbaustufe soll der Campus Platz für bis zu 400 Mitarbeitende von Mynaric, einem der führenden Anbieter für aeronautische und weltraumgestützte Laserkommunikation, bieten. Am neuen Firmensitz entstehen neben den Büros für die Verwaltung auch hybride Flächen für Produktentwicklung, -tests und -fertigung. Die Übergabe der Mietflächen an die Mynaric AG erfolgte fristgerecht am 30. Oktober. Derzeit läuft der Umzug vom bisherigen Standort in Gilching nach München.