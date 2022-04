TSO erwirbt Büroimmobilie im Zentrum von Floridas Hauptstadt Tallahassee

Tallahassee: The Simpson Organization (TSO) erwirbt für die Beteiligung TSO Active Property III (AP III) ein siebenstöckiges Bürogebäude mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 15.670 qm in Tallahassee. Damit sind weitere Teile des Platzierungsvolumens von über 160 Mio. US-Dollar investiert. Im November 2021 hatte TSO die Kapitaleinwerbungsphase für den AP III planmäßig abgeschlossen.

Mit dem Neuerwerb investiert der AP III nunmehr bereits in sein neuntes Immobilienprojekt im Südosten der USA, darunter fünf Büroimmobilien in den Staaten Georgia, Alabama, South Carolina und Florida, eine vollvermietete Gastronomieimmobilie im Herzen Atlantas sowie in zwei Selbstlagerzentren in Florida. Vor dem Ankauf in Tallahassee hat der AP III zuletzt zwei Büroimmobilien in Florida und South Carolina erworben. Weitere Ankäufe für den AP III – unter anderem ein weiteres Self-Storage (Selbstlagerzentrum) werden derzeit vorbereitet und stehen kurz vor dem Abschluss