TÜV Süd Advimo und eine internationale Bank ziehen ins Mergenthaler

Eschborn: WÖHR+BAUER vermeldet zwei weitere Mietverträge im „Mergenthaler“ in der Frankfurter Straße 27. Die TÜV Süd Advimo, eine Tochtergesellschaft der TÜV Süd AG, und eine internationale Bank haben insgesamt mehr als 1.000 qm angemietet.

Das Haus M1 und M2 des Mergenthaler haben somit einen Vermietungsstand von ca. 90% erreicht. Unter dem Motto “Mergenthaler Connects” revitalisiert WÖHR + BAUER derzeit über 20.000 qm Bürofläche in Eschborn und bietet Unternehmen die Möglichkeit, mit dem „Design Your Own Office“-Konzept eine zeitgemäße und moderne Arbeitswelt zu schaffen.

Die Vermietungen wurden von CBRE vermittelt.