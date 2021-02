UBM kauft Münchner Firmenzentrale des Luxus-Sportmodeherstellers Willy Bogner

München: UBM Development entwickelt auf dem 12.000 qm großen Areal im aufstrebenden Osten Münchens ein weiteres Großprojekt. Der am Freitag nach einem strukturierten Bieterverfahren unterzeichnete Kaufvertrag fixiert den Erwerb einer 12.000 qm großen Liegenschaft samt Bestandsgebäuden in München-Berg-am-Laim. Die Adresse St.-Veit-Straße 4 ist seit den 50er Jahren Firmensitz des Luxus-Sportmodeherstellers Willy Bogner GmbH & Co. KGaA. Das Münchener Traditionsunternehmen wird das Headquarter noch mindestens zwei Jahre als Mieter nutzen, bevor auf dem Areal Wohnungen errichtet werden sollen.