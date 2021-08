Union Investment erwirbt Bürogebäude der Bank of Scotland in Edinburgh

Edinburgh: Union Investment hat rund 14.700 qm Bürofläche im Zentrum von Schottlands Hauptstadt erworben. Der Gebäudekomplex New Uberior House/ Princes Exchange befindet sich im Exchange District. Die Flächen sind komplett an die Bank of Scotland vermietet. Der Ankauf erfolgt für den Immobilien-Spezialfonds UII EuropeanM. Verkäufer ist MAS Real Estate Inc.

Das Büroensemble besteht aus zwei miteinander verbundenen Bauteilen, dem New Uberior House mit einer Mietfläche von rund 6.070 qm und Princes Exchange mit einer vermietbaren Fläche von rund 8.680 qm. Im Untergeschoss befinden sich 175 Pkw-Stellplätze.

Union Investment wurde von Lismore Real Estate, Brodies und CMS Tax beraten. MAS Real Estate wurde von DLA Piper beraten und bei der Vermarktung von Knight Frank unterstützt.