Union Investment erwirbt „Diamond“ im belgischen Gent über Objektgesellschaft

Gent/Belgien: Union Investment hat das Bürogebäude „Diamond“ mit rund 16.000 qm Mietfläche im Entwicklungsareal „Sint-Pieters“ über Global Life Tree NV erworben. Der Hamburger Immobilien-Investmentmanager übernimmt dafür 100% der Anteile an der belgischen Gesellschaft. Verkäufer ist das Joint-Venture der Global Estate Group und Life Tree Group. Der Ankauf erfolgt für den Offenen Immobilien-Spezialfonds UII EuropeanM, der sich an institutionelle Anleger richtet. Das Gebäude ist vollvermietet an den niederländischen Finanzdienstleister ING und die belgische Bahn NMBS.