Union Investment erwirbt projektiertes Aparthotel in London

London: Union Investment erweitert ihr Hotel-Portfolio im Longstay-Bereich. Der Hamburger Immobilien-Investmentmanager hat das Hotel-Projekt „Wilde by Staycity“ in London gekauft. Die Entwicklung umfasst ein 14-stöckiges Aparthotel mit 156 Zimmern. Geplante Fertigstellung ist im November dieses Jahres. Staycity betreibt bereits zwei „Wilde by Staycity“-Hotels in London und hat einen Mietvertrag über 30 Jahre unterzeichnet.

Der Ankauf erfolgt für den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland. Verkäufer ist Regal London. Das Unternehmen sicherte sich im Juni 2019 die Baugenehmigung für das Gelände und realisiert das Hotelprojekt. Der Kaufpreis liegt bei rund 60 Millionen Euro.

Das Aparthotel der Marke „Wilde by Staycity“ hat eine geplante Mietfläche von 5.737 qm und befindet sich in exponierter Lage an der Ecke Commercial Road und Greenfield Road.

Auf Beraterseite ist Cushman & Wakefield für Union Investment tätig gewesen.