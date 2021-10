Union Investment erwirbt Schlosspark-Center in Berlin von Savills Investment Management

Berlin : Union Investment hat das vollvermietete Schlosspark-Center an der Hermann-Hesse-Straße in Pankow erworben. Es hat eine Mietfläche von 5.965 qm. Der Ankauf erfolgt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1, der ausschließlich in Österreich vertrieben wird. Verkäufer ist Savills Investment Management. Die Flächen sind an Nahversorger und Arztpraxen vermietet. Hauptmieter sind Penny, Rossmann und Denn’s. Union Investment wurde von Möhrle Happ Luther, POELLATH, HPC und Kaiser Baucontrol beraten. Savills Investment Management wurde von Noerr Rechtsanwälte, Savills, PwC und Diederichs International beraten.