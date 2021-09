Paris : Union Investment hat ein Bürogebäude am Ende der Privatstraße Avenue du Coq, in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare, erworben. Der Ankauf erfolgt für den Bestand des UniInstitutional European Real Estate. Verkäufer ist Invesco. Die im Jahr 1900 erbaute Immobilie hat eine Mietfläche von rund 4.500 qm, die vollständig an die Kanzlei Fromont Briens vermietet sind. JLL war vermittelnd tätig.