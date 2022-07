Union Investment erwirbt zwei Büroentwicklungen in Stuttgart Degerloch

Stuttgart: Union Investment hat im Rahmen eines Forward Fundings die Projektentwicklungen Degerloch Office Center (DOC) 1 und 2 in der Löffelstraße 40 und 34-38 am Südrand der Stuttgart Innenstadt erworben. Der Ankauf erfolgt für den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland. Verkäufer ist der Freiburger Projektentwickler Unmüssig. Der Kaufpreis liegt bei rund 340 Mio. Euro. „DOC 1 und DOC 2 werden voraussichtlich im Jahr 2023 fertig gestellt sein.

Bei der Projektentwicklung DOC 1 handelt es sich um die Kernsanierung eines im Jahr 1989 erbauten Bürogebäudes. Vom 1. UG bis 3. OG entsteht eine Mietfläche von rund 24.200 qm. Das Objekt wird für die Mieter im 1. OG über eine Außenterrasse verfügen. Außerdem ist eine rund 200 qm große Dachterrasse geplant. Im Erdgeschoss sind mehrere kleinere Ladeneinheiten vorgesehen. Hinzu kommen Nutzungen aus dem Bereich Fitness/Wellness und ein rund 220 qm großes Bistro. Im Untergeschoss, das über volles Tageslicht verfügt, entstehen eine Kantine und eine Kita. Das Objekt hat keine eigene Tiefgarage, ihm werden darum 185 Stellplätze im DOC 2 zugewiesen. Ein Teil der Flächen ist bereits langfristig an eine Kita, ein Fitnessstudio und einen Wirtschaftsprüfer vorvermietet. Bei der Projektentwicklung DOC 2 handelt es sich um einen Neubau, der vom 3. UG bis zum 5. OG insgesamt 22.800 qm Mietfläche umfassen wird, die als Büro, mit Terrassen und Lagerflächen genutzt werden soll. Das Gebäude ist bereits komplett an die Hallesche Krankenversicherung vermietet. In der gebäudeeigenen Tiefgarage werden 158 Stellplätze dem DOC 2 zugeordnet sein.

Union Investment wurde rechtlich von Clifford Chance, steuerrechtlich von P+P Pöllath + Partners Rechtsanwälte und Steuerberater sowie technisch von Drees & Sommer beraten. Unmüssig wurde rechtlich von Rechtsanwälte Dohle & Simon, steuerlich von HBM Hecht Bingel Müller & Partner und technisch von mdbm Baumanagement GmbH beraten. Vermittelt wurde die Transaktion von Colliers.