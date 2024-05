Union Investment gewinnt Johnson & Johnson MedTech als Mieter im Hamburger EMPORIO Tower

Hamburg: Union Investment hat rund 1.600 qm Bürofläche an das Medizintechnikunternehmen Johnson & Johnson MedTech (J&J Medical GmbH) im EMPORIO Tower vermietet. Der Büroturm befindet sich in zentraler Lage am Valentinskamp 70. Der Mietvertrag läuft über mehr als 10 Jahre.

Union Investment konnte die Flächen im 15. Stock des EMPORIO Tower vorzeitig neu vermieten, nachdem kurz zuvor in partnerschaftlichen Gesprächen mit dem aktuellen Mieter eine Aufhebungsvereinbarung geschlossen wurde.

Der im Jahr 1963 erbaute EMPORIO Tower verfügt über 23 Obergeschosse und wurde im Jahr 2011 umfassend modernisiert sowie um zwei Geschosse aufgestockt. Seit 2001 steht der Büroturm unter Denkmalschutz. Er ist mit dem Platin-Zertifikat für Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ausgezeichnet und derzeit vollvermietet.

Das EMPORIO ist das größte Objekt, das Union Investment am Standort Hamburg im Bestand hält. Es gehört bereits seit 1989 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland.