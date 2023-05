Union Investment sichert sich das Grand Palais des Steigenberger Grandhotel & Spa auf Usedom

Heringsdorf: Union Investment sichert sich mit dem Grand Palais das Hauptgebäude des Ferienhotelkomplexes Steigenberger Grandhotel & Spa im Seebad Heringsdorf auf der Ostseeinsel Usedom. Es liegt in erster Reihe an der Strandpromenade und am 40 km langen Sandstrand. Die Gebäude Palais Wilhelm und Palais Bismarck bleiben im Bestand des Verkäufers.

Der Ankauf erfolgt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1. Verkäufer und Pächter ist die Resort Hotel Kaiserbad GmbH & Co. KG.

Das Grand Palais verfügt über 120 Gästezimmer. Bis zum Jahr 2025 erfolgt eine Erweiterung auf rund 130 Zimmer. Das Hotel bietet zudem zwei Restaurants, ein Bistro, einen Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool sowie Tagungsflächen. Der Pachtvertrag läuft über 20 Jahre. Der Verkäufer und künftige Pächter wird das im Jahr 2011 erbaute Gebäude in Abstimmung mit Union Investment bis zum Jahr 2027 auf die neusten Nachhaltigkeitsstandards heben.