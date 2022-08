Union Investment sichert sich Premium-Büroturm Eclipse in Düsseldorf

Düsseldorf: Union Investment hat sich den projektierten Büroturm Eclipse am Kennedydamm gesichert. Das Landmark-Gebäude mit hoher Visibilität steht kurz vor der Fertigstellung. Der Ankauf erfolgt für den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland. Verkäufer ist ein Joint Venture zwischen der die developer Projektentwicklung GmbH und der Oman Investment Authority. Bis Ende Oktober dieses Jahres entsteht in der Georg-Glock-Straße 22 ein 60 Meter hoher Büroturm in Dreiecksform, der auf 16 Geschossen über eine Mietfläche von rund 27.500 qm verfügt.

Union Investment wurde rechtlich von Clifford Chance und steuerrechtlich von Heuking Kühn Lüer Wojtek beraten. Die die developer Projektentwicklung GmbH wurde rechtlich und steuerrechtlich von Noerr beraten. Die Vermittlung haben Colliers sowie JLL im Co-Mandat übernommen.

UNStudio aus Amsterdam und HPP Architekten zeichneten für den Entwurf verantwortlich, der neben ausgezeichneter Architektur die Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Trends und Technologien für modernes und sich veränderndes Arbeiten und Leben bietet.