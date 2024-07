Union Investment übernimmt 25hours Hotel Paper Island in Kopenhagen

Kopenhagen: Das 25hours Hotel Paper Island ist fertiggestellt und in den Bestand von Union Investment übergegangen. Es zählt zum Portfolio des institutionellen Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate.

Am 27. Juli dieses Jahres feierte das 25hours Hotel Eröffnung. Es ist für 25 Jahre an die KNSA Hospitality Kopenhagen ApS vermietet und wird unter der 25hours Lifestyle-Marke betrieben. Die 25hours Hotels sind Teil von Ennismore, einem in Kultur und kreativem Netzwerk verwurzelten Hospitality-Unternehmen. Ennismore ist ein Joint-Venture mit Accor, das 2021 formiert wurde. Das 25hours Hotel verfügt über 128 Zimmer und umfasst ein asiatisches Restaurant, ein Café und eine Sky-Bar im Obergeschoss. Zudem gibt es drei Veranstaltungsräume.