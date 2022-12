Union Investment und GARBE erwerben in Italien Logistikimmobilienportfolio

Italien: Union Investment und GARBE Industrial Real Estate haben gemeinsam im Rahmen einer Off-Market-Transaktion von Hines ein Portfolio aus zwei Logistikneubauten mit rund 137.600 qm Nutzfläche für den Logistik-Spezialfonds UII Garbe Logistik Fonds erworben.

Der Neubau in Castel San Pietro Terme verfügt über rund 83.600 qm Nutzfläche in zwei verbundenen Gebäuden. Mehr als die Hälfte der Flächen sind bereits an den Lebensmittelhersteller Alce Nero S.p.A. und dem Transportunternehmen Andromeda S.r.l. langfristig vermietet.

GARBE übernimmt über seine integrierte Plattform die Vermietung, das Property- und das Asset Management für den Fonds sowie zusammen mit Union Investment das Investment Management.

Linklaters LLP beriet den Fonds in rechtlichen Fragen sowie beim Kaufvertrag, Drees und Sommer übernahm die technische Due Diligence. Für die steuerliche Due Diligence wurde McDermott Will & Emery mandatiert.