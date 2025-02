Hamburg: Union Investment verkauft die 10.315 qm große Hotel- und Büroimmobilie am Holstenkamp 1-3, Kieler Straße 143-147 an die Plaza Hotelgroup. Das 1998 erbaute Gebäude im Hamburger Nord-Westen gehörte seit 2015 zum Portfolio des ausschließlich in Österreich vertriebenen offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1. Die Transaktion wurde von Lütgen Breiholdt Immobilien vermittelt.