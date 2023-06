Union Investment verkauft Bürogebäude West-Park in Zürich

Zürich: Union Investment hat für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Global das Bürogebäude West-Park an die PSP Real Estate AG verkauft. Die im Jahr 2002 fertiggestellte Immobilie in der Pfingstweidstraße 60 konnte mit einem Plus von rund 100% gegenüber dem damaligen Kaufpreis veräußert werden. Der Verkaufspreis von 216,5 Mio. Schweizer Franken (222,8 Mio. Euro) liegt auf dem zuletzt ermittelten Sachverständigenwert.

Das Multi-Tenant-Bürogebäude liegt im Teilmarkt „Zürich West“. Das Gebäude hat eine Mietfläche von insgesamt rund 27.100 qm und 130 Stellplätze. Es ist aktuell zu 97% vermietet.

Den Verkauf vermittelte JLL. Union Investment wurde rechtlich von der Kanzlei Lenz & Staehelin beraten.