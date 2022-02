Union Investment verkauft Business Center in Martinsried an PAMERA

Martinsried: Union Investment hat das Business Center in der Fraunhofer Straße 17 in Planegg / Martinsried an PAMERA Real Estate Partners verkauft. Das Gebäude zählte seit 2005 zum Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1.

Das im Jahr 1999 fertiggestellte Business Center verfügt über eine Mietfläche von 4.468 qm sowie 66 Pkw-Stellplätze und ist vollständig an das Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen Gilead vermietet.

Die Transaktion wurde von Colliers München vermittelt. Union Investment wurde rechtlich von der Hamburger Kanzlei KFR sowie steuerlich von GSK Frankfurt beraten. Auf Seiten von PAMERA haben juristisch die Kanzlei Böttcher & Fischer sowie technisch ARGOS Projektmanagement die Due Diligence und Beratung durchgeführt.