Union Investment verkauft Einzelhandelsobjekt in New York

New York: Union Investment hat das Einzelhandelsobjekt 636 Sixth Avenue im Flatiron Distrikt in Manhattan an einen strategischen Investor verkauft. Der Käufer beabsichtigt, die gesamte Immobilie einschließlich der darüberliegenden Büroflächen umzugestalten und neuen Nutzungen zuzuführen.

Das Einzelhandelsobjekt mit einer Gesamtmietfläche von rund 1.700 qm hatte Union Investment 2016 im Rahmen eines mit Nuveen Real Estate (damals TH Real Estate) geschlossenen Joint Venture-Deals für den Offenen Immobilienfonds UniImmo: Global erworben. Die damalige Transaktion in der Kategorie Prime Urban Retail hatte insgesamt vier Einzelhandelsobjekte in den USA umfasst. Seitdem hat Union Investment ihr Einzelhandelsportfolio durch zwei weitere Transaktionen in Chicago und New York ausgebaut.