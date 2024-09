Union Investment verkauft Shoppingcenter Magnolia Park in Polen

Breslau: Union Investment hat in einer Off-Market-Transaktion das Shoppingcenter Magnolia Park in Polen an NEPI Rockcastle verkauft. Der Verkaufspreis beträgt 373 Mio. Euro. Union Investment hatte Magnolia Park im Jahr 2017 für das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa erworben. Das 100.000 qm große Einkaufszentrum ist derzeit zu 99% vermietet.

Union Investment wurde wirtschaftlich von JLL, rechtlich von CMS und in steuerlichen Fragen von Thedy & Partners beraten. NEPI Rockcastle wurde rechtlich von Linklaters, steuerrechtlich und in finanziellen Fragen von PwC sowie technisch von PM Services unterstützt.