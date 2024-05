Frankfurt: Die Projektpartner UBM Development und Paulus Immobilien haben in Frankfurts erstem Holz-Hybrid-Gebäude Timber Pioneer die Mietflächen an Universal Investment übergeben. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft belegt als Ankermieter knapp 10.000 qm in dem Gebäude. Weitere Mieter sind der Nahversorger NETTO und die Fitness-Studio-Kette FITSEVENELEVEN.

Timber Pioneer umfasst insgesamt rund 15.500 qm Gesamtfläche und wurde mit DGNB Gold vorzertifiziert.