Universität Osnabrück und Home United sind erste Ankermieter im früheren Galeria Kaufhof

Osnabrück: Bis 2024 zieht neues Leben ein in der früheren Galeria Kaufhof-Immobilie an der Wittekindstraße im Herzen Osnabrücks. Nach dem Ankauf durch die beiden Unternehmen IMVEST Projektentwicklung und VALUES Real Estate können die Joint-Venture-Partner zwei Jahre vor der geplanten Neueröffnung erste Ankermieter präsentieren: Die Universität Osnabrück und die Home United Management haben langfristig unterschrieben und ziehen in das markante Objekt ein.

Die Universität Osnabrück mietet rd. 3.400 qm Fläche für die Fachbereiche „Kunst/Kunstpädagogik” und „Textiles Gestalten”. Die Home United Management hat ca. 4.700 qm Fläche angemietet. Auf dieser Fläche wird das „Osnabrücker Ding“ umgesetzt, ein Cross Community Space nach Vorbild des „Hamburger Ding“, das bereits 2019 direkt an der Reeperbahn eröffnete, mit seinem einmaligen Mix an Angeboten großes Aufsehen erregt und im Vorjahr mit dem renommierten internationalen Kreativ-Award BrandEx in der Kategorie „Best Brand Architecture“ ausgezeichnet wurde.