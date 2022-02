UPSCALE und AURELIUS Immobiliengruppe erwerben Light Industrial-Areal bei Dortmund

Dortmund: In einer off-market-Transaktion hat UPSCALE Real Estate in einem Joint Venture mit AURELIUS Real Estate Opportunities ein Grundstück mit mehreren Light-Industrial-Immobilien in Waltrop bei Dortmund erworben. Verkäuferin ist eine ausländische Investmentgesellschaft.

Das Grundstück an der Borker Straße mit mehr als 107.000 qm Fläche ist aktuell mit sechs Hallen mit einer Mietfläche von rund 10.400 qm bebaut. Die Objekte sind vollständig an mehrere Industrie- und Transportunternehmen vermietet. Es bestehen zudem Grundstücksreserven von mehr als 40.000 qm, die UPSCALE und Aurelius in Abstimmung mit der Stadt Waltrop perspektivisch zu einem modernen Standort für Logistik- und Produktionsunternehmen weiterentwickeln werden.

Aurelius wurde durch die AUREPA Advisors AG beraten. CBRE beriet im Rahmen der umwelttechnischen Due Diligence. Die Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein unterstützte die Parteien im Rahmen einer gesellschaftsrechtlichen Beratung.