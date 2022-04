US-Gewerbeimmobilienspezialist TSO kauft historische Büroimmobilie in Kentucky

Kentucky: The Simpson Organization (TSO) investiert in ein historisches Bürogebäude im Herzen von Louisville, Kentucky. Das First Trust Centre ist Teil eines wichtigen Bürostandorts mit vier großen Class-A Bürotürmen in Louisville. Mieter des First Trust Centre sind u. a. die Stock Yards Bank sowie die Louisville Metro Government.

Das erworbene Bürogebäude wurde bereits 1885 errichtet und ist im National Register for Historic Places gelistet. Im Jahr 1985 erfolgte die letzte vollständige Sanierung und Renovierung. Das Gebäude verfügt auf sieben Etagen über rund 10.500 qm vermietbare Fläche, von der über 80% vermietet ist.