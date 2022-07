US-Immobilienspezialist TSO sichert sich Wahrzeichen im Büro-Immobilienmarkt von Atlanta

Atlanta: TSO hat sich für seine neue Beteiligung TSO RE Opportunity II einen markanten Büro-Komplex im US-Bundesstaat Georgia gesichert. The Towers at Wildwood besteht aus zwei Bürotürmen, die das Herzstück des prestigeträchtigen Wildwood Office Park bilden, der in einer Partnerschaft zwischen Cousins Properties und IBM entwickelt wurde. Das Objekt konnte zahlreiche namhafte Mieter gewinnen, z. B. AllState, Coca-Cola, GE, Hyundai, IBM, PWC und Tenet Healthcare.

Neben einem Konferenz- und Veranstaltungszentrum, einem geräumigen Fitnesscenter und mehr als 2.000 Parkplätzen gehören ein Restaurant und großzügige Gemeinschaftsflächen zu den Ausstattungsbesonderheiten der Towers.