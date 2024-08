Valkenhof Immobilien GmbH veräußert Lebensmittelmarkt in Meiningen

Meiningen: Das Münchner Family Office Valkenhof Immobilien GmbH veräußert einen im Jahr 2007 erbauten, 1.094 qm Nutzfläche umfassenden Lebensmittelmarkt in Meiningen (Thüringen) aus seinem Portfolio an einen privaten Immobilieninvestor. Das Objekte wurde 2021/ 2022 umfangreich renoviert und ist vollständig an Netto vermietet. Tomislav Hrbud, Geschäftsführer der Valkenhof Verwaltungs GmbH, plant in 2024/ 2025 weitere opportunistische Objekte, teils mit Co-Investoren, kumuliert bis 25 Mio. Euro zu erwerben.