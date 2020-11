Valor und QuadReal gründen City-Logistik-Joint-Venture im Wert von 1 Mrd. Euro

London : Valor Real Estate Partners, die europaweite Logistikplattform, und die QuadReal Property Group haben ein Joint Venture gegründet, um 1 Mrd. Euro in städtische Logistikobjekte in wichtigen britischen, französischen und deutschen Städten zu investieren. QuadReal hält die Mehrheitsanteile, das anfängliche Kapitalzusagen in Höhe von 440 Mio. Euro umfasst und mit Fremdfinanzierung mehr als 1 Mrd. Euro an investierbarem Kapital bereitstellen wird. Valor wird für den Ankauf und die Verwaltung des Portfolios verantwortlich sein und seine langjährige Erfahrung im Ankauf, der Neuentwicklung und Verwaltung von urbanen Logistikobjekten nutzen.