Emden: Die VALORIA Wohnen GmbH hat weitere Objekte in Emden erworben. Insgesamt wurden 45 Wohn- und 4 Gewerbeeinheiten an drei Standorten in der niedersächsischen Hafenstadt angekauft, das Closing ist bereits erfolgt. Die Gesamtmietfläche der Objekte beläuft sich auf gut 2.700 qm.