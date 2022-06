VALUES Daycare Invest sammelt zwei weitere Kitas ein

Frankfurt/Ludwigshafen: VALUES Real Estate hat offmarket zwei weitere Kitas in Frankfurt und Ludwigshafen für den VALUES Daycare Invest erworben.

Die Kita in Ludwigshafen hat eine Mietfläche von rund 1.600 qm und ein Grundstück von knapp 4.500 qm. Er beherbergt neben der Kita noch vier Gewerbeeinheiten und ist zu 100% vermietet. Die am Rande eines Wohngebiets gelegene Kita wird in öffentlicher Trägerschaft durch die „Ökumenische Fördergemeinschaft Ludwigshafen“ betrieben.

Die Kindertagesstätte „Schneckenpost“ in Frankfurt verfügt über eine Mietfläche von rund 700 qm und ein Grundstück von über 600 qm. Hauptmieter der Immobilie ist die Kita. Hinzu kommen eine orthopädische Praxis und eine Wohnung. Das Objekt ist vollständig vermietet. Träger der Kita ist die BVZ GmbH.

Rechtlich wurde VALUES in Frankfurt durch die RAUE PartmbB begleitet, steuerlich durch Ernst & Young. Die technische Due Dilligence übernahm REC Partners GmbH. In Ludwigshafen berieten Heuking Kühn Lüer Wojtek rechtlich und Cushman & Wakefield technisch.