VALUES erwirbt für BVK ehemaliges 65.000 qm großes Fernmeldeamt Hamburg-Rotherbaum von Peakside

Hamburg: VALUES Real Estate kauft für einen Investmentfonds der Bayerischen Versorgungskammer das 65.000 qm BGF umfassende, ehemalige Fernmeldeamt in der Schlüterstr. 51-53 in Rotherbaum. Verkäufer der unter Denkmalschutz stehenden Immobilie ist die Peakside Capital Advisors AG. Das Objekt ist für 30 Jahre an die Freie und Hansestadt Hamburg vermietet.

VALUES Real Estate wurde von Clifford Chance und Vesthaus (rechtlich u. steuerlich), Drees & Sommer ( Projektmanagement und Technische Due Diligence) und Ernst & Young (Financial Due Diligence) beraten, den Verkäufer unterstützen Chatham Partners, HauckSchuchardt und Marienburg.