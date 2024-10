VALUES gewinnt JD-Sports, O2 sowie MVZ Ramdohr für mischgenutztes Geschäftshaus

Berlin: VALUES Real Estate vermietet Flächen an JD-Sport und O2 in der Karl-Max-Straße 84 (KMS 84). Außerdem konnte VALUES den bisherigen Bestandsmieter, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Ramdohr von der Anmietung neuer Flächen im mischgenutzten Geschäftshaus überzeugen. Zusammen ergeben sich damit rund 1.200 qm vermietete Fläche. Alle drei gewonnenen Mieter starten mit ihrem Geschäftsbetrieb noch in diesem Jahr.

Das in den 1950er Jahren errichtete Geschäftshaus verfügt insgesamt über 4.000 qm Mietfläche.

Auch zur Verkehrswende trägt VALUES seinen Teil bei. Die PkW-Stellplätze werden zugunsten von Fahrrad- und E-Bike-Stellplätzen reduziert.