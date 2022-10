VALUES Real Estate erwirbt 19-teiliges Portfolio von Primonial REIM France

Hamburg/Frankfurt: VALUES Real Estate hat 19 Kitas von Primonial REIM France erworben. Das für den institutionellen Fonds VALUES Daycare Invest angekaufte bundesweite Portfolio verfügt über 16.500 qm Mietfläche. In den 19 Kitas werden insgesamt 1.600 Kinder betreut. Die Kindertagesstätten verteilen sich auf vier Objekte in Berlin, jeweils zwei in Hamburg, Frankfurt am Main und Wuppertal sowie je eins in Köln, Dortmund, Essen, Regensburg, Wuppertal, Trier, Hildesheim, Werder an der Havel und Eichenzell im Kreis Fulda.

Die FRANK Immobilien GmbH hat die Liegenschaft im strukturierten Verkaufsprozess für den Eigentümer veräußert. Rechtlich wurde der Käufer von Frantzen Steinhardt Wehle und steuerlich von Ernst & Young begleitet. Die Technische Due Diligence erfolgte durch Cushman & Wakefield.