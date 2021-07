VALUES Real Estate erwirbt Büro- und Geschäftshaus in Berlin

Berlin: VALUES Real Estate hat ein Büro- und Geschäftshaus in B-Wilmersdorf erworben. Das sechsgeschossige Büro- und Geschäftshaus befindet sich in der Fußgängerzone und verfügt über eine Mietfläche von rund 4.000 qm. Ankermieter des Objektes ist Hugendubel, das einen Großteil der ersten drei Etagen belegt. Als weiterer Handelsmieter konnte Butlers im Erdgeschoss gewonnen werden. Die oberen Etagen sind als Büros vermietet. Das 2004 errichtete und vollständig vermietete Gebäude wird in den Institutionellen Fonds „VALUES Prime Locations“ eingebracht. Das Closing erfolgte zum 1. Juli 2021.

Verkäufer ist der britische Vermögensverwalter und Investor Aberdeen Standard Investments. Vermittelt hat die Transaktion JLL. VALUES Real Estate standen MayerBrown und Cushman&Wakefield beratend zur Seite.