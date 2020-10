Values Real Estate erwirbt ehemaliges Montblanc-Haus im Hamburger Schanzenviertel

Hamburg: Values Real Estate hat das ehemalige Montblanc-Haus, Schulterblatt 26-36, erworben. Das sechsgeschossige Büro- und Geschäftshaus befindet sich im angesagten Schanzenviertel mit einer vielfältigen Ausgeh- und Kulturszene. Es verfügt über eine Mietfläche von rund 7.400 qm. Im Erdgeschoss befindet sich Einzelhandel, der an Weekday, Vodafone und Granit vermietet ist, sowie Gastronomie. Die oberen Etagen sind an Büros vermietet. Das 1931 errichtete Gebäude wird in den Institutionellen Fonds „Values Prime Locations“ eingebracht.

Verkäufer ist der Private-Equity-Investmentmanager Meyer Bergman, Frankfurt am Main. Vermittelt hat den Verkauf CITYJUNG Immobilien Berlin GmbH. Der Verkäufer wurde durch bhp Bögner Hensel & Partner, Frankfurt am Main, beraten. Values Real Estate standen Taylor Wessing, Hamburg, und acht+ Baumanagement, Berlin, beratend zur Seite.