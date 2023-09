VALUES Real Estate erwirbt neues Ärztehaus in Berlin-Moabit

Berlin: VALUES Real Estate hat einen Ärztehaus-Neubau in Moabit erworben. Dabei handelt es sich um das vollvermietete Objekt in der Turmstraße 65, Ecke Gotzkowskystraße 1. Das Ärztehaus verfügt über mehr als 2.400 qm Mietfläche. Es ist langfristig an acht verschiedene Ärzte unterschiedlicher Fachdisziplinen, eine Apotheke und ein Sanitätshaus vermietet. Die Immobilie wird Teil des institutionellen Fonds VALUES Health Invest I.

Die Globe Transaction Advisory Services GmbH hat die Transaktion vermittelt. Rechtlich wurde VALUES von HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK beraten.