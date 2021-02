VALUES Real Estate kauft am Rödingsmarkt in Hamburg

Hamburg : VALUES Real Estate hat offmarket das neuwertige Bürogebäude am Rödingsmarkt 16 erworben. Das zehngeschossige Gebäude befindet sich direkt am Alsterfleet zwischen der Innenstadt und der Speicherstadt. Es verfügt über eine Mietfläche von rund 7.600 qm und 25 Stellplätze. SGS Group ist alleiniger Mieter und wird im Laufe dieses Jahres das Objekt verlassen. Das vom Architekturbüro BRT Bothe Richter Teherani entworfene und 2011 fertiggestellte Bürogebäude wird in den institutionellen Fonds „BVK-VALUES-Immobilienfonds-CBD“ eingebracht. Cushman & Wakefield hat den Verkauf des Objektes vermittelt. Für VALUES Real Estate waren GSK Stockmann, Hamburg und acht+ Baumanagement und Immobilienberatung beratend tätig. Der Verkäufer wurde von PwC betreut.