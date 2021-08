Values Real Estate kauft Multimedia Centre Rotherbaum in Hamburg

Hamburg : VALUES Real Estate hat off-market das Multimedia Centre Rotherbaum erworben. Das Multitenant-Objekt verfügt über eine Mietfläche von rund 29.000 qm und über 314 Tiefgaragen-Stellplätze. Es ist fast vollständig an insgesamt rund 20 Nutzer vermietet. Der Ankermieter EY hat seinen Sitz seit 2005 im Objekt. Im Erdgeschoss befindet sich Einzelhandel, u.a. die Biomarktkette denn`s. Im Rahmen eines Clubdeals beteiligen sich drei institutionelle Investoren an einer von VALUES Real Estate gemangten Investment KG, die von der unternehmenseigenen KVG verwaltet wird. Verkäuferin des Objektes ist die Jahr-Gruppe. Values Real Estate standen McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP und Cushman&Wakefield acht+, beratend zur Seite. Die Jahr-Gruppe wurde von Freshfields Bruckhaus Deringer und CBRE bei der Transaktion beraten.