VALUES Real Estate kauft sieben Objekte für rund 145 Millionen Euro

Hamburg/Frankfurt am Main : VALUES Real Estate hat sieben Objekte für drei seiner Fonds erworben.

Der VALUES Public Sector Fonds hat vier Objekte in München, Wiesbaden und Essen für rund 120 Mio. Euro angekauft. Während in München der Freistaat Bayern und in Wiesbaden der Bund Mieter ist, handelt es sich bei den zwei Objekten in Essen mit dem Behördenzentrum in der Klinkestraße und der städtischen Folkwang-Musikschule um zwei Objekte auf der kommunalen Ebene.

Zwei Ärztehäuser, davon eines in Lüdenscheid und eines in Essen, gehen in den VALUES Health Invest.

Der VALUES Daycare Invest verzeichnet Zuwachs durch eine Kita in Ludwigshafen.