VALUES und Blackbear verkaufen Geschäftshaus aus STRIKE-Portfolio in Bielefeld

Bielefeld: VALUES Real Estate und Blackbear Real Estate verkaufen das Geschäftshaus, Niederwall 37-39/Marktstraße 1, an die b-cap GmbH. Das insgesamt siebengeschossige, zentral in der Innenstadt gelegene Gebäude verfügt über 6.500 qm Mietfläche und 111 Stellplätze in den beiden Untergeschossen. Zu den Mietern zählen eine Anwaltskanzlei, verschiedene Arztpraxen, ein Bildungsträger, ein Friseur und ein Restaurant.

VALUES erwarb das Objekt im Rahmen des STRIKE-Portfolio-Ankaufs mit seinem Joint-Venture-Partner Blackbear Real Estate vor rund eineinhalb Jahren. Der Verkauf wurde von Erdmann Immobilien Management vermittelt.