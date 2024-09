VALUES verlängert Mietvertrag mit Google Deutschland in Hamburg

Hamburg: VALUES Real Estate hat 13.500 qm des ABC-Bogens in der ABC-Straße 19 langfristig an Google Deutschland vermietet. Der Internetkonzern wird den Standort über 10 Etagen weiterhin als seine Zentrale in Deutschland nutzen. Außerdem hat VALUES mit Asservato, einem Anbieter von Self-Service-Schließfächern, einen Mietvertrag im Erdgeschoss abgeschlossen. Dadurch ist der ABC-Bogen nun vollständig vermietet.

Der elfgeschossige Gebäudebogen in zentraler Lage nahe dem Jungfernstieg verfügt über eine Mietfläche von rund 14.750 qm und 140 Stellplätze. Neben Google und Asservato beherbergt der ABC-Bogen eine Zahnklinik und einen Anbieter aus dem Bereich Beauty-Services.

Das Geschäftshaus ist Bestandteil des BVK-VALUES-Immobilienfonds-CBD.