Hamburg: VALUES Real Estate hat insgesamt rund 1.200 qm an den internationalen Sport-, Outdoor- und Modeausrüster JD Sports in Berlin und Oldenburg vermietet. Dabei handelt es sich um rund 500 qm im Geschäftshaus in Berlin-Neukölln, Karl-Marx-Straße 84-86, und um rund 700 qm im Geschäftshaus in Oldenburg, Achternstraße 47/48. JD Sports bezieht voraussichtlich Mitte 2024 beide Flächen. storescouts war bei beiden Vermietungen beratend und vermittelnd tätig.