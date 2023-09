Verkauf des Loft Hauses in der Quartiersentwicklung I/D Cologne

Köln: Die Projektentwickler Art-Invest Real Estate und die OSMAB Holding AG konnten das Loft Haus in der Quartiersentwicklung I/D Cologne an ein deutsches Family Office veräußern. Das im April fertiggestellte Gebäude verfügt über rund 5.800 qm Bürofläche und ist vollvermietet: Langfristige Verträge bestehen mit dem Automobilkonzern Renault Deutschland als Hauptmieter sowie dem Hotelbetreiber The Chocolate on the Pillow Group und dem Softwaredienstleister FLS. Savills war exklusiv für den Verkäufer beratend tätig;