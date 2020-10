Versicherung steigt mit 35 Millionen Euro bei Wohnfonds Wealthcore Austria Living I ein

München/Wien : Nachdem sich bereits Versorgungswerke am Wohnfonds Wealthcore Austria Living I beteiligt haben, hat WEALTHCORE Investment Management jetzt einen Zeichnungsschein in Höhe von 35 Millionen Euro von einer namhaften deutschen Versicherung erhalten. Der Fonds strebt ein Volumen von 250 Mio. Euro inklusive rund 100 Mio. Euro Fremdkapital an. Als Fondsmanager agiert die LRI Invest S.A. Die Zeichnungsphase für den Wohnfonds geht nach dem Einstieg der Versicherung in die finale Phase. Die geplante Ausschüttungsrendite nach Fondskosten soll durchschnittlich 3,5 bis 4,0% p.a. betragen.