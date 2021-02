Ulm: Die BEB Bayerische Elektronik Kommunikationstechnik GmbH & Co. KG hat das Vertriebszentrum der Kathrein Digital Systems GmbH im Eiselauer Weg 13 verkauft. Das rund 3.835 qm Hallen- und ca. 1.120 qm Bürofläche umfassende Gewerbeobjekt wurde 2014 gebaut. Käufer ist eine Gesellschaft verbunden mit dem an der Börse in Toronto gelisteten DREAM Industrial REIT.

JLL war für ein Portfolio der Kathrein Gruppe beratend und vermittelnd für die Verkäuferseite tätig.