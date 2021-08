Victoria-Turm wechselt den Eigentümer

Mannheim: Die MEAG hat den direkt am Hauptbahnhof gelegenen Victoria-Turm zum 01.08.2021 an ein privates Investorenkonsortium aus dem Raum Rhein-Main-Neckar veräußert. Die mit 28 oberirdischen Geschossen höchste Büroimmobilie der Stadt verfügt über knapp 21.500 qm Mietfläche und wurde 2001 fertiggestellt. Neben dem Turm gehört auch der angrenzende Altbau in der Tunnelstraße zur Liegenschaft. Zu den 10 gewerblichen Mietern zählen neben der Versicherung ERGO als Hauptmieter weitere Unternehmen aus der IT- und Dienstleistungsbranche.

JLL war exklusiv für die Verkäuferseite tätig.